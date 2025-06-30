Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко отреагировал на вылет Даниила Медведева в первом круге Уимблдона

Селиваненко отреагировал на вылет Даниила Медведева в первом круге Уимблдона
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о сенсационном поражении российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Уимблдона-2025. Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи (64-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Бенжамен Бонзи
64
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 7 7 6
6 2 		6 6 3 2
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Каждый первый круг Уимблдона отличается наличием неожиданных результатов. Для Даниила матч не сложился. С таким количеством двойных на подаче и невынужденных ошибок трудно было на что-то рассчитывать. А соперник использовал свой шанс», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Медведев впервые в карьере проиграл три подряд матча на турнирах «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android