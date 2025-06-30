Селиваненко отреагировал на вылет Даниила Медведева в первом круге Уимблдона

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о сенсационном поражении российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Уимблдона-2025. Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи (64-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.

«Каждый первый круг Уимблдона отличается наличием неожиданных результатов. Для Даниила матч не сложился. С таким количеством двойных на подаче и невынужденных ошибок трудно было на что-то рассчитывать. А соперник использовал свой шанс», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.