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Валентен Руае — Стефанос Циципас, результат матча 30 июня 2025, счет 2:0, 1-й круг Уимблдона

Стефанос Циципас снялся с матча первого круга Уимблдона-2025. Он проиграл два сета
Стефанос Циципас
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Греческий теннисист 26-я ракетка мира Стефанос Циципас отказался продолжать борьбу в матче первого круга Уимблдона-2025 со 113-й ракеткой мира французом Валентеном Руае. Он покинул корт уступив два сета со счётом 3:6, 2:6. Спортсмен испытывает проблемы со спиной.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:25 МСК
Валентен Руае
113
Франция
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6
3 		2
             
Стефанос Циципас
26
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Циципас не смог реализовать три брейк-пойнта и допустил семь двойных ошибок. Он также выполнил семь подач навылет. Руае реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных, допустил одну двойную ошибку и выполнил восемь эйсов.

Во втором круге Валентен Руае сыграет с соотечественником Адрианом Маннарино, который обыграл Кристофера О'Коннелла.

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