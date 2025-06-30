Стефанос Циципас снялся с матча первого круга Уимблдона-2025. Он проиграл два сета
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Греческий теннисист 26-я ракетка мира Стефанос Циципас отказался продолжать борьбу в матче первого круга Уимблдона-2025 со 113-й ракеткой мира французом Валентеном Руае. Он покинул корт уступив два сета со счётом 3:6, 2:6. Спортсмен испытывает проблемы со спиной.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:25 МСК
113
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
3 : 0
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|
|2
26
Стефанос Циципас
С. Циципас
Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Циципас не смог реализовать три брейк-пойнта и допустил семь двойных ошибок. Он также выполнил семь подач навылет. Руае реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных, допустил одну двойную ошибку и выполнил восемь эйсов.
Во втором круге Валентен Руае сыграет с соотечественником Адрианом Маннарино, который обыграл Кристофера О'Коннелла.
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