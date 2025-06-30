Бенжамен Бонзи высказался по поводу победы над Даниилом Медведевым на Уимблдоне-2025

Французский теннисист 64-й номер рейтинга АТР Бенжамен Бонзи отреагировал на победу над девятой ракеткой мира Даниилом Медведевым в первом круге Уимблдона-2025.

— Это нечто особенное, моя первая победа над топ-10 на «Шлемах». На этих турнирах всегда всё по-особенному — атмосфера, цвета, трава, зелёное, фиолетовое. Мне нравится это место. Даниил — великолепный игрок, дважды доходил тут до полуфинала. Знал, что будет тяжёлый матч, но иногда с такими соперниками лучше встречаться в первом круге.

— Почему легче играть с такими соперниками в первом круге?

— Потому что они не привыкли к кортам, и мы в этом плане на одном уровне. Наверное, получаешь больше уверенности после нескольких побед. Сегодня на старте шансы были 50/50, терять нечего. Так что было самое время показать свою лучшую игру, — сказал Бонзи в интервью на корте.