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Арина Соболенко одержала 50-ю победу в статусе первой ракетки мира

Арина Соболенко одержала 50-ю победу в статусе первой ракетки мира
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 50-ю победу в роли первой ракетки мира, сообщает Opta Ace.

Юбилейная победа случилась на старте Уимблдона-2025. Соболенко обыграла канадку Карсон Брэнстин (194-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Карсон Брэнстин
194
Канада
Карсон Брэнстин
К. Брэнстин

Стоит отметить, что Соболенко стала лишь девятым игроком WTA, которому удалось пересечь рубеж в 50 побед, будучи первой ракеткой мира. Ранее этого добивались:

Мартина Хингис (Швейцария);
Серена Уильямс (США);
Линдсей Дэвенпорт (США);
Жюстин Энен (Бельгия);
Каролина Возняцки (Дания);
Виктория Азаренко (Беларусь);
Эшли Барти (Австралия);
Ига Швёнтек (Польша).

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