Арина Соболенко одержала 50-ю победу в статусе первой ракетки мира
Поделиться
Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 50-ю победу в роли первой ракетки мира, сообщает Opta Ace.
Юбилейная победа случилась на старте Уимблдона-2025. Соболенко обыграла канадку Карсон Брэнстин (194-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:05 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
194
Карсон Брэнстин
К. Брэнстин
Стоит отметить, что Соболенко стала лишь девятым игроком WTA, которому удалось пересечь рубеж в 50 побед, будучи первой ракеткой мира. Ранее этого добивались:
Мартина Хингис (Швейцария);
Серена Уильямс (США);
Линдсей Дэвенпорт (США);
Жюстин Энен (Бельгия);
Каролина Возняцки (Дания);
Виктория Азаренко (Беларусь);
Эшли Барти (Австралия);
Ига Швёнтек (Польша).
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июня 2025
-
17:19
-
17:16
-
16:57
-
16:51
-
16:48
-
16:45
-
16:41
-
16:40
-
16:33
-
16:32
-
16:22
-
16:21
-
15:59
-
15:55
-
15:46
-
15:43
-
15:28
-
15:04
-
15:04
-
14:51
-
14:36
-
14:26
-
14:16
-
13:52
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:27
-
13:11
-
12:49
-
12:30
-
12:20
-
12:14
-
12:07
-
12:00