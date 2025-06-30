Александра Саснович обыграла Варвару Грачёву на старте Уимблдона-2025
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107-я ракетка мира белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву (92-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:45 МСК
92
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|6 8
|
|6 5
|7 10
107
Александра Саснович
А. Саснович
Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. В её рамках Саснович шесть раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 11 брейк-пойнтов из 20 заработанных. На счету Грачёвой ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 30 заработанных.
Далее Александра Саснович встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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