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Александра Саснович — Варвара Грачёва, результат матча 30 июня, счёт 2:1, 1-й круг Уимблдона

Александра Саснович обыграла Варвару Грачёву на старте Уимблдона-2025
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107-я ракетка мира белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву (92-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:45 МСК
Варвара Грачёва
92
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 6 8
6 		6 5 7 10
         
Александра Саснович
107
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. В её рамках Саснович шесть раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 11 брейк-пойнтов из 20 заработанных. На счету Грачёвой ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 30 заработанных.

Далее Александра Саснович встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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