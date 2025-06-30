Кафельников назвал рядовым событием вылет Медведева в первом круге Уимблдона-2025
Поделиться
Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников не считает сенсацией поражение чемпиона US Open – 2021, первой ракетки России Даниила Медведева на старте Уимблдона-2025. Россиянин уступил французу Бенжамену Бонзи со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
64
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|7 7
|6
|
|6
|6 3
|2
9
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Для кого вылет Медведева в первом круге Уимблдона сенсация? Для меня это не сенсация. Это рядовое событие. Проиграл — и что? Трагедию из этого делать? Я думаю, не нужно. Я не смотрел игру, поэтому не буду комментировать, как складывался матч. Исходя из того, какие результаты были, для меня это не сенсация», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июня 2025
-
17:19
-
17:16
-
16:57
-
16:51
-
16:48
-
16:45
-
16:41
-
16:40
-
16:33
-
16:32
-
16:22
-
16:21
-
15:59
-
15:55
-
15:46
-
15:43
-
15:28
-
15:04
-
15:04
-
14:51
-
14:36
-
14:26
-
14:16
-
13:52
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:27
-
13:11
-
12:49
-
12:30
-
12:20
-
12:14
-
12:07
-
12:00