Кафельников назвал рядовым событием вылет Медведева в первом круге Уимблдона-2025

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников не считает сенсацией поражение чемпиона US Open – 2021, первой ракетки России Даниила Медведева на старте Уимблдона-2025. Россиянин уступил французу Бенжамену Бонзи со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.

«Для кого вылет Медведева в первом круге Уимблдона сенсация? Для меня это не сенсация. Это рядовое событие. Проиграл — и что? Трагедию из этого делать? Я думаю, не нужно. Я не смотрел игру, поэтому не буду комментировать, как складывался матч. Исходя из того, какие результаты были, для меня это не сенсация», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.