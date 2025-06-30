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Кафельников назвал рядовым событием вылет Медведева в первом круге Уимблдона-2025

Кафельников назвал рядовым событием вылет Медведева в первом круге Уимблдона-2025
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников не считает сенсацией поражение чемпиона US Open – 2021, первой ракетки России Даниила Медведева на старте Уимблдона-2025. Россиянин уступил французу Бенжамену Бонзи со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Бенжамен Бонзи
64
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 7 7 6
6 2 		6 6 3 2
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Для кого вылет Медведева в первом круге Уимблдона сенсация? Для меня это не сенсация. Это рядовое событие. Проиграл — и что? Трагедию из этого делать? Я думаю, не нужно. Я не смотрел игру, поэтому не буду комментировать, как складывался матч. Исходя из того, какие результаты были, для меня это не сенсация», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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