Вихлянцева: финал в Галле дал надежду на хорошую игру Медведева, но не сложилось

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о поражении девятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на старте Уимблдона-2025. Медведев уступил французу Бенжамену Бонзи со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.

«К сожалению, Даниил Медведев проиграл свой матч. Мы увидели, что у Дани были нервы. И это удивительно, потому что в Галле Медведев проводил свои матчи ровно. Даже если была какая-то проблема, он спокойно её решал. Да, он мог проиграть сет, но это не мешало ему оставаться спокойным.

Как будто финал в Галле дал нам надежду на хорошую игру Медведева на Уимблдоне, но не сложилось. Даниил не смог защитить свой прошлогодний полуфинал. Грустно видеть такой результат, учитывая, что у него наиболее простая сетка из россиян», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.