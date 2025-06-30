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«Вамос! Вамос!» Арина Соболенко показала эмоции после победы на старте Уимблдона-2025

«Вамос! Вамос!» Арина Соболенко показала эмоции после победы на старте Уимблдона-2025
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после успешного старта на Уимблдоне-2025.

В первом круге Уимблдона Соболенко (1) одержала победу над канадкой Карсон Брэнстин (194-й номер рейтинга, квалифаер) со счётом 6:1, 7:5.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Карсон Брэнстин
194
Канада
Карсон Брэнстин
К. Брэнстин

«Такое чувство, будто я в Австралии. Постоянно – вамос, вамос, вамос! (давай, давай, давай по-испански. – Прим. «Чемпионата»)», — сказала Соболенко в видео, которое опубликовал Уимблдон.

Во втором круге Уимблдона-2025 Арина Соболенко встретится с победительницей матча Лулу Сун (Новая Зеландия) — Мари Боузкова (Чехия).

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