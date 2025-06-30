«Вамос! Вамос!» Арина Соболенко показала эмоции после победы на старте Уимблдона-2025

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после успешного старта на Уимблдоне-2025.

В первом круге Уимблдона Соболенко (1) одержала победу над канадкой Карсон Брэнстин (194-й номер рейтинга, квалифаер) со счётом 6:1, 7:5.

«Такое чувство, будто я в Австралии. Постоянно – вамос, вамос, вамос! (давай, давай, давай по-испански. – Прим. «Чемпионата»)», — сказала Соболенко в видео, которое опубликовал Уимблдон.

Во втором круге Уимблдона-2025 Арина Соболенко встретится с победительницей матча Лулу Сун (Новая Зеландия) — Мари Боузкова (Чехия).