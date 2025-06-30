Диана Шнайдер стартовала с победы на Уимблдоне-2025, обыграв Моюку Утидзиму

15-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Японии Моюку Утидзиму (72-я в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Шнайдер три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Утидзимы три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Далее Диана Шнайдер встретится с французской теннисисткой Диан Парри.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.