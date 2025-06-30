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Диана Шнайдер — Моюка Утидзима, результат матча 30 июня, счёт 2:0, 1-й круг Уимблдона-2025

Диана Шнайдер стартовала с победы на Уимблдоне-2025, обыграв Моюку Утидзиму
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15-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Японии Моюку Утидзиму (72-я в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 16:25 МСК
Диана Шнайдер
15
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		3
         
Моюка Утидзима
72
Япония
Моюка Утидзима
М. Утидзима

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Шнайдер три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Утидзимы три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Далее Диана Шнайдер встретится с французской теннисисткой Диан Парри.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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