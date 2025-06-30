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Даниил Медведев прокомментировал поражение на старте Уимблдона-2025

Даниил Медведев прокомментировал поражение на старте Уимблдона-2025
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Чемпион US Open – 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение на старте Уимблдона-2025. Россиянин уступил французу Бенжамену Бонзи со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Бенжамен Бонзи
64
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 7 7 6
6 2 		6 6 3 2
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

– Тебя беспокоят твои результаты на последних трёх турнирах «Большого шлема»?
– Я бы очень волновался, если бы не турнир в Галле, где я играл хорошо и смог выйти в финал, демонстрируя высокий уровень. Я могу сравнить прошедший матч с этим турниром. Мне кажется, я играл сегодня ненамного хуже. Да, корт чуть другой. Он был чуть-чуть медленнее из-за жары. Но на каждый удар, который я делал сегодня, даже удачный, у него находился ответ.

Я должен был играть с ним [Бонзи] или с Алисом в Галле. Я смотрел их матч. Он не мог попасть в корт два мяча подряд. Я был удивлён. Думал: «Мне будет тяжело против Кентена». В Галле я сыграл с Алисом хорошо, выиграл.
Сегодня он практически не промахивался. Немного с форхенда. С бэкхенда, на моей памяти, было где-то три невынужденные ошибки. Я желаю ему играть так всегда. Я видел сетку. Если он будет играть так, как сегодня, он уже в четвёртом круге. Потом Фриц. Будет сложнее. Но я не удивлюсь, если он не будет играть так же, как сегодня, — приводит слова Медведева The Tennis Letter со ссылкой на пресс-конференцию.

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