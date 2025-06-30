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Алексей Попырин – Артур Фери, результат матча 30 июня 2025, счёт 1:3, 1-й круг Уимблдона

Сеяный Попырин проиграл 461-й ракетке мира в первом круге Уимблдона-2025
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22-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин потерпел поражение на старте Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 14:50 МСК
Алексей Попырин
22
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 6 4
6 		6 4 6
             
Артур Фери
461
Великобритания
Артур Фери
А. Фери

В матче первого круга Попырин (20) со счётом 4:6, 1:6, 6:4, 4:6 проиграл 461-й ракетке мира из Великобритании 22-летнему Артуру Фери (WC).

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 51 минуту. В её рамках Попырин 20 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Фери шесть эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.

Следующим соперником Фери на Уимблдоне станет победитель матча Роман Сафиуллин (Россия) — Лучано Дардери (Италия).

Сетка Уимблдона-2025 (м)
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