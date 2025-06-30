Сеяный Попырин проиграл 461-й ракетке мира в первом круге Уимблдона-2025
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22-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин потерпел поражение на старте Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 14:50 МСК
22
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|6
|4
|
|6
|4
|6
461
Артур Фери
А. Фери
В матче первого круга Попырин (20) со счётом 4:6, 1:6, 6:4, 4:6 проиграл 461-й ракетке мира из Великобритании 22-летнему Артуру Фери (WC).
Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 51 минуту. В её рамках Попырин 20 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Фери шесть эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.
Следующим соперником Фери на Уимблдоне станет победитель матча Роман Сафиуллин (Россия) — Лучано Дардери (Италия).
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