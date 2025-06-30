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Диана Шнайдер, Уимблдон-2025: результаты матчей на 30 июня, следующая соперница, путь до титула

Диана Шнайдер, Уимблдон-2025: результаты матчей на 30 июня, следующая соперница
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В эти дни проходит основная сетка женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула 15-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер.

Проведённые матчи Дианы Шнайдер на Уимблдон-2025:

1-й круг: Диана Шнайдер — Моюка Утидзима (Япония) — 7:6 (7:5), 6:3.

Следующий матч Дианы Шнайдер на Уимблдоне-2025:

2-й круг: Диан Парри (Франция).

Возможная сетка Дианы Шнайдер на Уимблдоне-2025:

1/16 финала: Сонай Картал (Великобритания);
1/8 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай);
1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия);
полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь);
финал: Кори Гауфф (США).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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