Диана Шнайдер, Уимблдон-2025: результаты матчей на 30 июня, следующая соперница

В эти дни проходит основная сетка женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула 15-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер.
Проведённые матчи Дианы Шнайдер на Уимблдон-2025:
1-й круг: Диана Шнайдер — Моюка Утидзима (Япония) — 7:6 (7:5), 6:3.
Следующий матч Дианы Шнайдер на Уимблдоне-2025:
2-й круг: Диан Парри (Франция).
Возможная сетка Дианы Шнайдер на Уимблдоне-2025:
1/16 финала: Сонай Картал (Великобритания);
1/8 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай);
1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия);
полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь);
финал: Кори Гауфф (США).
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.