«Не ожидала, что буду чувствовать себя так плохо». Жабер — о снятии с Уимблдона

Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», 59-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала снятие с первого круга на Уимблдоне-2025. Она снялась со встречи с болгаркой Викторией Томовой (111-й номер рейтинга), уступая со счётом 6:7 (5:7), 0:2.

«Не ожидала, что буду чувствовать себя так плохо. Я хорошо тренировалась в последние дни, но такое случается. Мне очень грустно. На самом деле это не помогает мне обрести уверенность в себе и продолжать превосходить себя, даже несмотря на то что сезон был для меня очень тяжёлым. Поэтому надеюсь, что почувствую себя лучше, и мы посмотрим, что произойдёт. Постараюсь немного отвлечься от тенниса и насладиться жизнью вне корта, восстановиться и провести немного времени со своей семьёй, и надеюсь, что это позволит мне зарядиться энергией. Слово «отдых», безусловно, наиболее подходящее», — приводит слова Жабер We Love Tennis.