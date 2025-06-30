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«Не ожидала, что буду чувствовать себя так плохо». Жабер — о снятии с Уимблдона

«Не ожидала, что буду чувствовать себя так плохо». Жабер — о снятии с Уимблдона
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Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», 59-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала снятие с первого круга на Уимблдоне-2025. Она снялась со встречи с болгаркой Викторией Томовой (111-й номер рейтинга), уступая со счётом 6:7 (5:7), 0:2.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:05 МСК
Виктория Томова
111
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7 		2
6 5 		0
         
Онс Жабер
59
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

«Не ожидала, что буду чувствовать себя так плохо. Я хорошо тренировалась в последние дни, но такое случается. Мне очень грустно. На самом деле это не помогает мне обрести уверенность в себе и продолжать превосходить себя, даже несмотря на то что сезон был для меня очень тяжёлым. Поэтому надеюсь, что почувствую себя лучше, и мы посмотрим, что произойдёт. Постараюсь немного отвлечься от тенниса и насладиться жизнью вне корта, восстановиться и провести немного времени со своей семьёй, и надеюсь, что это позволит мне зарядиться энергией. Слово «отдых», безусловно, наиболее подходящее», — приводит слова Жабер We Love Tennis.

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