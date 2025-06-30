«Не так уж и волнуюсь». Даниил Медведев — о серии поражений на «Шлемах»

Чемпион US Open – 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о спаде своих результатов после поражения в первом круге Уимблдона-2025. Для Даниила это третье поражение подряд в матчах турниров «Большого шлема». Ранее россиянин провалил «Ролан Гаррос».
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– Как считаете, чего не хватает вашей игре сейчас, если сравнивать с предыдущими годами?
– Для меня это вопрос уверенности. Если бы не результат в Галле, я бы был здесь и сказал вам, что мне определённо чего-то не хватает. Это всего лишь вопрос пары матчей. В этом году я проиграл много близких матчей. Когда я начну их выигрывать, то смогу подняться в рейтинге. В данный момент я не так уж и волнуюсь. Если закончу этот год где-то 15-м в мировом рейтинге, то, возможно, буду больше волноваться. Сейчас не волнуюсь, — приводит слова Медведева The Tennis Letter со ссылкой на пресс-конференцию.
- 30 июня 2025
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