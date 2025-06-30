«Предоставлю это парням». Соболенко отреагировала на предложение играть пятисетовики

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на старте Уимблдона-2025 рассказала, как относится к идее ввести пятисетовые матчи в женский теннис.

– Недавно мы наблюдали за эпическим финалом Открытого чемпионата Франции у мужчин. Ваш финал тоже был довольно драматичным. Как вы относитесь к тому, чтобы женщины тоже играли пятисетовики с четвертьфиналов?

– Думаю, что физически я, наверное, одна из самых сильных в туре. Может, это и принесёт мне пользу. Но я не готова играть пять сетов. Думаю, это слишком много для женского тела. Мы не готовы к такому объёму тенниса. Думаю, это увеличит количество травм в туре. Так что мне не хотелось бы рассматривать такую возможность. Я предоставлю это парням, — приводит слова Соболенко The Tennis Letter со ссылкой на пресс-конференцию.