«Это постоянная проблема, которая не собирается исчезать». Циципас — о снятии с Уимблдона

26-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о снятии с матча первого круга на Уимблдоне-2025. Стефанос в матче со 113-й ракеткой мира французом Валентеном Руае покинул корт, уступив два сета со счётом 3:6, 2:6.

«Это трудно описать. В последнее время я много борюсь. Очень больно видеть себя в такой ситуации. Одна вещь, которую я ужасно ненавижу делать — это останавливать матч, но я никогда не представлял себя в такой ситуации несколько раз после финала Nitto ATP в Турине пару лет назад. С тех пор я был очень хрупок в своём теле и боролся за то, чтобы чувствовать себя здоровым и чувствовать себя комфортно, впадая в крайности, что было тяжёлой битвой. Так что я действительно не знаю. Чувствую, что у меня закончились ответы. Не знаю. Я перепробовал всё, проделал невероятную работу со своей физической формой. Максимально использовал всё, что мог. Теперь у меня нет никакого ответа. Я не знаю, что делать.

Физически был день, когда мне было плохо. Это вызывает много разочарования, много неопределённости, множество вопросов «почему», «как» и «когда». Вероятно, это самая трудная ситуация, с которой я когда-либо сталкивался, потому что это постоянная проблема, которая, похоже, не собирается исчезать или ослабевать. Я имею предел, поэтому мне определённо придётся принять окончательное решение о том, хочу ли я делать определённые вещи или нет в ближайшие два месяца. Это будет тяжело, но если увижу, что ситуация остаётся такой же, соревноваться не имеет смысла. Если я не здоров, если здоровье отсутствует, тогда вся твоя теннисная жизнь становится несчастной», — приводит слова Циципаса Punto de Break.