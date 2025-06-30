18-летний Фонсека в трёх сетах обыграл британца Фирнли в 1-м круге Уимблдона-2025
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54-я ракетка мира из Бразилии 18-летний Жоао Фонсека успешно стартовал на Уимблдоне-2025. Для бразильца это первое выступление в основной сетке травяного мэйджора.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 16:45 МСК
51
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
0 : 3
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54
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
В матче первого круга Фонсека со счётом 6:4, 6:1, 7:6 (7:5) обыграл 51-ю ракетку мира из Великобритании Джейкоба Фирнли.
Встреча Фонсеки с Фирнли продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Жоао 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Джейкоба четыре эйса, 10 двойных ошибок и четыре нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Фонсеки на Уимблдоне станет победитель матча Дженсон Бруксби (США) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 31).
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