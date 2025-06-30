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Жоао Фонсека – Джейкоб Фирнли, результат матча 30 июня 2025, счёт 3:1, 1-й круг Уимблдона

18-летний Фонсека в трёх сетах обыграл британца Фирнли в 1-м круге Уимблдона-2025
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54-я ракетка мира из Бразилии 18-летний Жоао Фонсека успешно стартовал на Уимблдоне-2025. Для бразильца это первое выступление в основной сетке травяного мэйджора.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 16:45 МСК
Джейкоб Фирнли
51
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 6 5
6 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
54
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

В матче первого круга Фонсека со счётом 6:4, 6:1, 7:6 (7:5) обыграл 51-ю ракетку мира из Великобритании Джейкоба Фирнли.

Встреча Фонсеки с Фирнли продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Жоао 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Джейкоба четыре эйса, 10 двойных ошибок и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Фонсеки на Уимблдоне станет победитель матча Дженсон Бруксби (США) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 31).

Сетка Уимблдона-2025 (м)
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