Хольгер Руне проиграл 143-й ракетке мира на старте Уимблдона-2025, ведя 2:0 по сетам
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Восьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне провалил выступление в одиночном разряде Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:20 МСК
8
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|3
|4
|
|4
|7
|6
|6
143
Николас Харри
Н. Харри
В матче первого круга Руне (8) со счётом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6 проиграл 143-й ракетке мира из Чили Николасу Харри (Q).
Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 33 минуты. В её рамках Руне семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Харри 31 эйс, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В прошлом году на Уимблдоне Руне дошёл до 1/8 финала, где проиграл будущему финалисту турнира Новаку Джоковичу.
Следующим соперником Харри на Уимблдоне станет 62-я ракетка мира, 19-летний американец Лёнер Тьен.
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