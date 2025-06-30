Хольгер Руне проиграл 143-й ракетке мира на старте Уимблдона-2025, ведя 2:0 по сетам

Восьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне провалил выступление в одиночном разряде Уимблдона-2025.

В матче первого круга Руне (8) со счётом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6 проиграл 143-й ракетке мира из Чили Николасу Харри (Q).

Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 33 минуты. В её рамках Руне семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Харри 31 эйс, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В прошлом году на Уимблдоне Руне дошёл до 1/8 финала, где проиграл будущему финалисту турнира Новаку Джоковичу.

Следующим соперником Харри на Уимблдоне станет 62-я ракетка мира, 19-летний американец Лёнер Тьен.