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Хольгер Руне – Николас Харрис, результат матча 30 июня 2025, счёт 2:3, 1-й круг Уимблдона

Хольгер Руне проиграл 143-й ракетке мира на старте Уимблдона-2025, ведя 2:0 по сетам
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Восьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне провалил выступление в одиночном разряде Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:20 МСК
Хольгер Руне
8
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 3 4
4 		4 7 6 6
             
Николас Харри
143
Чили
Николас Харри
Н. Харри

В матче первого круга Руне (8) со счётом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6 проиграл 143-й ракетке мира из Чили Николасу Харри (Q).

Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 33 минуты. В её рамках Руне семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Харри 31 эйс, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В прошлом году на Уимблдоне Руне дошёл до 1/8 финала, где проиграл будущему финалисту турнира Новаку Джоковичу.

Следующим соперником Харри на Уимблдоне станет 62-я ракетка мира, 19-летний американец Лёнер Тьен.

Сетка Уимблдона-2025 (м)
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