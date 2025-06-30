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Мэдисон Киз — Елена-Габриэла Русе, результат матча 30 июня, счёт 2:1, 1-й круг Уимблдона-2025

Мэдисон Киз вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв Елену-Габриэлу Русе
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Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:5.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 16:45 МСК
Елена-Габриэла Русе
58
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 5
6 4 		7 7
         
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. В её рамках Киз пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Русе два эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Далее Мэдисон Киз встретится с сербской теннисисткой Ольгой Данилович.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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