Мэдисон Киз вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв Елену-Габриэлу Русе

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. В её рамках Киз пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Русе два эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Далее Мэдисон Киз встретится с сербской теннисисткой Ольгой Данилович.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.