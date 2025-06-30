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38-летний Фоньини перевёл матч с Алькарасом на старте Уимблдона-2025 в пятый сет

38-летний Фоньини перевёл матч с Алькарасом на старте Уимблдона-2025 в пятый сет
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138-я ракетка мира, 38-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини перевёл матч в первом круге Уимблдона-2025 с пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира, 22-летним испанцем Карлосом Алькарасом в пятый сет.

В текущем матче Алькарас выиграл первый и третий сеты со счётом 7:5, Фоньини — второй со счётом 7:6 (7:5) и четвёртый со счётом 6:2.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:40 МСК
Фабио Фоньини
138
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Остановлен
2 : 2
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 5 6 0
7 		6 5 7 2 3
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Нельзя не отметить, что у Алькараса выдающаяся статистика по победам в пятисетовиках — Карлос выиграл 13 из 14 проведённых матчей в пяти сетах. Лишь соотечественнику Фоньини Маттео Берреттини удалось нанести испанцу поражение в таком матче.

Карлос Алькарас – действующий чемпион Уимблдона.

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