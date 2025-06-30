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«Разочарован, что не смог показать свой потенциал». Циципас — о работе с Иванишевичем

«Разочарован, что не смог показать свой потенциал». Циципас — о работе с Иванишевичем
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26-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас после снятия с Уимблдона-2025 высказался о работе со специалистом Гораном Иванишевичем. Стефанос в матче со 113-й ракеткой мира французом Валентеном Руае покинул корт, уступив два сета со счётом 3:6, 2:6. Спортсмен испытывает проблемы со спиной.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:25 МСК
Валентен Руае
113
Франция
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6
3 		2
             
Стефанос Циципас
26
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«Это здорово. Мы отлично проводим время. Очень разочарован, что не смог показать свой потенциал на корте так, как заслуживаю. Это нелегко. Хотя он и вселяет в меня уверенность, если я не чувствую себя комфортно, если не в ладу с собой и своим телом, тогда ничего не могу показать», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

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