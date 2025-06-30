«Разочарован, что не смог показать свой потенциал». Циципас — о работе с Иванишевичем
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26-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас после снятия с Уимблдона-2025 высказался о работе со специалистом Гораном Иванишевичем. Стефанос в матче со 113-й ракеткой мира французом Валентеном Руае покинул корт, уступив два сета со счётом 3:6, 2:6. Спортсмен испытывает проблемы со спиной.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:25 МСК
113
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
3 : 0
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|
|2
26
Стефанос Циципас
С. Циципас
«Это здорово. Мы отлично проводим время. Очень разочарован, что не смог показать свой потенциал на корте так, как заслуживаю. Это нелегко. Хотя он и вселяет в меня уверенность, если я не чувствую себя комфортно, если не в ладу с собой и своим телом, тогда ничего не могу показать», — приводит слова Циципаса Punto de Break.
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