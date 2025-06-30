«Разочарован, что не смог показать свой потенциал». Циципас — о работе с Иванишевичем

26-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас после снятия с Уимблдона-2025 высказался о работе со специалистом Гораном Иванишевичем. Стефанос в матче со 113-й ракеткой мира французом Валентеном Руае покинул корт, уступив два сета со счётом 3:6, 2:6. Спортсмен испытывает проблемы со спиной.

«Это здорово. Мы отлично проводим время. Очень разочарован, что не смог показать свой потенциал на корте так, как заслуживаю. Это нелегко. Хотя он и вселяет в меня уверенность, если я не чувствую себя комфортно, если не в ладу с собой и своим телом, тогда ничего не могу показать», — приводит слова Циципаса Punto de Break.