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Роман Сафиуллин – Лучано Дардери, результат матча 30 июня 2025, счёт 2:3, 1-й круг Уимблдона

Роман Сафиуллин потерпел поражение в пяти сетах на старте Уимблдона-2025
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75-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на Уимблдоне-2025.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:45 МСК
Лучано Дардери
59
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		1 6 2 6 6
6 3 		6 7 7 3 1
             
Роман Сафиуллин
75
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

В матче первого круга Сафиуллин со счётом 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:2), 3:6, 1:6 проиграл 59-й ракетке мира из Италии Лучано Дардери.

Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 52 минуты. В её рамках Сафиуллин 16 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Дардери девять эйсов, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Отметим, что Сафиуллин впервые в карьере проиграл пятисетовик на Уимблдоне. До матча с Дардери Роман два раза (2023 и 2024 год) одерживал в таких матчах победы на травяном мэйджоре.

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