Роман Сафиуллин потерпел поражение в пяти сетах на старте Уимблдона-2025
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75-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на Уимблдоне-2025.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:45 МСК
59
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
3 : 2
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|2
|3
|4
|5
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|1
|6 2
|6
|6
|
|6
|7 7
|3
|1
75
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
В матче первого круга Сафиуллин со счётом 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:2), 3:6, 1:6 проиграл 59-й ракетке мира из Италии Лучано Дардери.
Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 52 минуты. В её рамках Сафиуллин 16 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Дардери девять эйсов, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.
Отметим, что Сафиуллин впервые в карьере проиграл пятисетовик на Уимблдоне. До матча с Дардери Роман два раза (2023 и 2024 год) одерживал в таких матчах победы на травяном мэйджоре.
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