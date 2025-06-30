«Он может так играть до 50 лет». Алькарас пошутил о Фоньини по ходу их матча на Уимблдоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пошутил о возрасте 138-й ракетки мира 38-летнего итальянца Фабио Фоньини по ходу их матча в первом круге Уимблдона-2025.

Фоньини сумел перевести матч с действующим чемпионом 22-летним Алькарасом в пятый сет. По ходу четвёртой партии Карлос пошутил о возрасте своего соперника.

«Он способен держать такой уровень, пока ему не исполнится 50 лет», — сказал Алькарас.

Фото: скриншот из трансляции

Алькарас выиграл первый и третий сеты со счётом 7:5, Фоньини — второй со счётом 7:6 (7:5) и четвёртый со счётом 6:2. В решающей партии испанец повёл со счётом 3:0.