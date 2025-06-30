«Он может так играть до 50 лет». Алькарас пошутил о Фоньини по ходу их матча на Уимблдоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пошутил о возрасте 138-й ракетки мира 38-летнего итальянца Фабио Фоньини по ходу их матча в первом круге Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:40 МСК
138
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 3
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Фоньини сумел перевести матч с действующим чемпионом 22-летним Алькарасом в пятый сет. По ходу четвёртой партии Карлос пошутил о возрасте своего соперника.
«Он способен держать такой уровень, пока ему не исполнится 50 лет», — сказал Алькарас.
Фото: скриншот из трансляции
Алькарас выиграл первый и третий сеты со счётом 7:5, Фоньини — второй со счётом 7:6 (7:5) и четвёртый со счётом 6:2. В решающей партии испанец повёл со счётом 3:0.
Комментарии
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