Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он может так играть до 50 лет». Алькарас пошутил о Фоньини по ходу их матча на Уимблдоне

«Он может так играть до 50 лет». Алькарас пошутил о Фоньини по ходу их матча на Уимблдоне
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пошутил о возрасте 138-й ракетки мира 38-летнего итальянца Фабио Фоньини по ходу их матча в первом круге Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:40 МСК
Фабио Фоньини
138
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 5 6 1
7 		6 5 7 2 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Фоньини сумел перевести матч с действующим чемпионом 22-летним Алькарасом в пятый сет. По ходу четвёртой партии Карлос пошутил о возрасте своего соперника.

«Он способен держать такой уровень, пока ему не исполнится 50 лет», — сказал Алькарас.

Фото: скриншот из трансляции

Алькарас выиграл первый и третий сеты со счётом 7:5, Фоньини — второй со счётом 7:6 (7:5) и четвёртый со счётом 6:2. В решающей партии испанец повёл со счётом 3:0.

Материалы по теме
Рублёв потерял сет на Уимблдоне. Хачанов победил, а Медведев проиграл. LIVE!
Live
Рублёв потерял сет на Уимблдоне. Хачанов победил, а Медведев проиграл. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android