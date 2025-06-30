Зрителю стало плохо на матче Алькараса с Фоньини на Уимблдоне. Поединок остановили

Зрителю стало плохо во время пятого сета матча пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса со 138-м номером мирового рейтинга итальянцем Фабио Фоньини в первом круге Уимблдона-2025.

Судья принял решение приостановить поединок Алькараса с Фоньини при счёте 3:0 в пятом сете в пользу испанца. Зрителю оказывают помощь. Отметим, что сегодня, 30 июня, в Лондоне аномальная жара.

По информации The Tennis Letter, именно этому зрителю Алькарас поспешил помочь и принёс бутылку с водой.

Фото: скриншот из трансляции

Нельзя не отметить, что у Алькараса выдающаяся статистика по победам в пятисетовиках — Карлос выиграл 13 из 14 проведённых матчей в пяти сетах. Лишь соотечественнику Фоньини Маттео Берреттини удалось нанести испанцу поражение в таком матче.

Карлос Алькарас – действующий чемпион Уимблдона.