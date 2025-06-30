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Зрителю стало плохо на матче Алькараса с Фоньини на Уимблдоне. Поединок остановили

Зрителю стало плохо на матче Алькараса с Фоньини на Уимблдоне. Поединок остановили
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Зрителю стало плохо во время пятого сета матча пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса со 138-м номером мирового рейтинга итальянцем Фабио Фоньини в первом круге Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:40 МСК
Фабио Фоньини
138
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 5 6 1
7 		6 5 7 2 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Судья принял решение приостановить поединок Алькараса с Фоньини при счёте 3:0 в пятом сете в пользу испанца. Зрителю оказывают помощь. Отметим, что сегодня, 30 июня, в Лондоне аномальная жара.

По информации The Tennis Letter, именно этому зрителю Алькарас поспешил помочь и принёс бутылку с водой.

Фото: скриншот из трансляции

Нельзя не отметить, что у Алькараса выдающаяся статистика по победам в пятисетовиках — Карлос выиграл 13 из 14 проведённых матчей в пяти сетах. Лишь соотечественнику Фоньини Маттео Берреттини удалось нанести испанцу поражение в таком матче.

Карлос Алькарас – действующий чемпион Уимблдона.

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