Карен Хачанов с уверенной победы стартовал на Уимблдоне-2025

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Уимблдоне-2025.

В матче первого круга Хачанов (17) со счётом 7:5, 6:4, 6:4 обыграл 88-ю ракетку мира из США Маккензи Макдональда.

Встреча Хачанова с Макдональдом продлилась 2 часа и 12 минут. В её рамках Карен 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Маккензи семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Следующим соперником Хачанова на Уимблдоне станет победитель матча Синтаро Мочизуки (Япония, Q) — Джулио Цеппьери (Италия, Q).