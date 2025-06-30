Карен Хачанов с уверенной победы стартовал на Уимблдоне-2025
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Уимблдоне-2025.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 18:00 МСК
88
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
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Карен Хачанов
К. Хачанов
В матче первого круга Хачанов (17) со счётом 7:5, 6:4, 6:4 обыграл 88-ю ракетку мира из США Маккензи Макдональда.
Встреча Хачанова с Макдональдом продлилась 2 часа и 12 минут. В её рамках Карен 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Маккензи семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Следующим соперником Хачанова на Уимблдоне станет победитель матча Синтаро Мочизуки (Япония, Q) — Джулио Цеппьери (Италия, Q).
Комментарии
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