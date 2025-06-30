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Карлос Алькарас – Фабио Фоньини, результат матча 30 июня 2025, счёт 3:2, 1-й круг Уимблдона

Алькарас в пяти сетах одолел 38-летнего Фоньини в первом круге Уимблдона-2025
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пробился во второй круг Уимблдона-2025. Алькарас является прошлогодним победителем турнира.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:40 МСК
Фабио Фоньини
138
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 5 6 1
7 		6 5 7 2 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В матче первого круга Алькарас (2) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1 обыграл 138-ю ракетку мира, 38-летнего итальянца Фабио Фоньини.

Встреча Алькараса с Фоньини продлилась 4 часа и 27 минут. В её рамках Карлос 14 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Фабио один эйс, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 21.

Следующим соперником Алькараса на пути к очередной защите титула на Уимблдоне станет 733-я ракетка мира 21-летний британец Оливер Тарвет (Q).

Сетка Уимблдона-2025 (м)
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