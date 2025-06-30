Алькарас в пяти сетах одолел 38-летнего Фоньини в первом круге Уимблдона-2025

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пробился во второй круг Уимблдона-2025. Алькарас является прошлогодним победителем турнира.

В матче первого круга Алькарас (2) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1 обыграл 138-ю ракетку мира, 38-летнего итальянца Фабио Фоньини.

Встреча Алькараса с Фоньини продлилась 4 часа и 27 минут. В её рамках Карлос 14 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Фабио один эйс, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 21.

Следующим соперником Алькараса на пути к очередной защите титула на Уимблдоне станет 733-я ракетка мира 21-летний британец Оливер Тарвет (Q).