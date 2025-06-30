Мэдисон Киз повторила достижение Агнешки Радваньской, выйдя во второй круг Уимблдона-2025

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз стала первой спортсменкой, выигравшей в первом круге Уимблдона во всех своих первых 11 матчах в основной сетке, после Агнешки Радваньской (2006-2016). На старте Уимблдона-2025 Киз обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:5.

Лучшим результатом Мэдисон на Уимблдоне является четвертьфинал в 2015 и 2023 годах. В прошлом сезоне Киз в четвёртом круге проиграла Жасмин Паолини из Италии.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.