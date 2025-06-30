Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэдисон Киз повторила достижение Агнешки Радваньской, выйдя во второй круг Уимблдона-2025

Мэдисон Киз повторила достижение Агнешки Радваньской, выйдя во второй круг Уимблдона-2025
Комментарии

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз стала первой спортсменкой, выигравшей в первом круге Уимблдона во всех своих первых 11 матчах в основной сетке, после Агнешки Радваньской (2006-2016). На старте Уимблдона-2025 Киз обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:5.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 16:45 МСК
Елена-Габриэла Русе
58
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 5
6 4 		7 7
         
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Лучшим результатом Мэдисон на Уимблдоне является четвертьфинал в 2015 и 2023 годах. В прошлом сезоне Киз в четвёртом круге проиграла Жасмин Паолини из Италии.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Материалы по теме
Мэдисон Киз вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв Елену-Габриэлу Русе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android