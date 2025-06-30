«Не понимаю, почему это его последний Уимблдон». Алькарас оценил уровень игры Фоньини

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о матче первого круга на Уимблдоне-2025, где он в пяти сетах одолел 38-летнего итальянца Фабио Фоньини (138-й в рейтинге) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1.
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«Не понимаю, почему это его последний Уимблдон. Учитывая уровень, который он показал, он может играть ещё три или четыре года. Невероятно. Я просто должен отдать ему должное за такой великолепный матч. Фабио — отличный игрок. Он демонстрировал свой уровень и талант на протяжении всей своей карьеры. И сегодня он снова продемонстрировал это. Мне немного грустно, что это, вероятно, его последний Уимблдон. Просто счастлив, что жил и делил с ним корт и раздевалку. Мы собираемся насладиться его выступлением напоследок», — сказал Алькарас в интервью на корте.
- 30 июня 2025
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