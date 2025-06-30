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«У Фабио походка императора!» Беккер восхитился Фоньини в матче с Алькарасом на Уимблдоне

«У Фабио походка императора!» Беккер восхитился Фоньини в матче с Алькарасом на Уимблдоне
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился эмоциями от матча первого круга Уимблдона-2025, в котором действующий чемпион, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в пяти сетах одолел 38-летнего итальянца Фабио Фоньини (7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1). Теннисисты провели на корте 4 часа и 27 минут.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:40 МСК
Фабио Фоньини
138
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 5 6 1
7 		6 5 7 2 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Великолепно, Фабио! Какая битва на центральном корте Уимблдона против действующего чемпиона! У Фабио походка римского императора… Вперёд! И мои поздравления Карлосу Алькарасу! Турнир официально начался с грохота!» — написал Беккер в социальных сетях.

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