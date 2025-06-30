«У Фабио походка императора!» Беккер восхитился Фоньини в матче с Алькарасом на Уимблдоне

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился эмоциями от матча первого круга Уимблдона-2025, в котором действующий чемпион, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в пяти сетах одолел 38-летнего итальянца Фабио Фоньини (7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1). Теннисисты провели на корте 4 часа и 27 минут.

«Великолепно, Фабио! Какая битва на центральном корте Уимблдона против действующего чемпиона! У Фабио походка римского императора… Вперёд! И мои поздравления Карлосу Алькарасу! Турнир официально начался с грохота!» — написал Беккер в социальных сетях.