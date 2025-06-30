Аманда Анисимова с двумя «баранками» обыграла Юлию Путинцеву на старте Уимблдона-2025
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12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она разгромила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (33-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:0.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 20:00 МСК
33
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
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Аманда Анисимова
А. Анисимова
Встреча продолжалась 44 минуты. В её рамках Анисимова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Путинцевой ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Далее Аманда Анисимова встретится с мексиканской теннисисткой Ренатой Сарасуа.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
Комментарии
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