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Аманда Анисимова — Юлия Путинцева, результат матча 30 июня, счёт 2:0, 1-й круг Уимблдона-2025

Аманда Анисимова с двумя «баранками» обыграла Юлию Путинцеву на старте Уимблдона-2025
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12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она разгромила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (33-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:0.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 20:00 МСК
Юлия Путинцева
33
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встреча продолжалась 44 минуты. В её рамках Анисимова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Путинцевой ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Аманда Анисимова встретится с мексиканской теннисисткой Ренатой Сарасуа.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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