Фоньини после поражения от Алькараса на Уимблдоне попросил у него футболку для сына
Поделиться
138-я ракетка мира, 38-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини перед тем, как покинуть корт после поражения от действующего чемпиона, второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в первом круге Уимблдона-2025, попросил у соперника футболку, чтобы передать её сыну.
Встреча Алькараса (2) с Фоньини завершилась со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1 в пользу испанца.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:40 МСК
138
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|6
|1
|
|6 5
|7
|2
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Карлос, мне нужна твоя футболка для Федерико», — сказал Фоньини. Алькарас ответил взаимностью.
Фото: скриншот из трансляции
Перед матчем с Алькарасом Фоньини признавался, что его сын – большой поклонник Алькараса. «Я сказал ему: «Не здоровайся с ним [Алькарасом], завтра он мой соперник». Сын на меня обиделся», — рассказывал Фабио.
Комментарии
- 30 июня 2025
-
21:03
-
21:01
-
20:51
-
20:51
-
20:43
-
20:36
-
20:19
-
20:13
-
19:59
-
19:54
-
19:47
-
19:41
-
19:32
-
19:26
-
19:10
-
19:02
-
18:58
-
18:55
-
18:42
-
18:28
-
18:22
-
18:16
-
17:56
-
17:54
-
17:50
-
17:31
-
17:27
-
17:19
-
17:16
-
16:57
-
16:51
-
16:48
-
16:45
-
16:41
-
16:40