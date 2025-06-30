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Фоньини после поражения от Алькараса на Уимблдоне попросил у него футболку для сына

Фоньини после поражения от Алькараса на Уимблдоне попросил у него футболку для сына
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138-я ракетка мира, 38-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини перед тем, как покинуть корт после поражения от действующего чемпиона, второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в первом круге Уимблдона-2025, попросил у соперника футболку, чтобы передать её сыну.

Встреча Алькараса (2) с Фоньини завершилась со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1 в пользу испанца.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:40 МСК
Фабио Фоньини
138
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 5 6 1
7 		6 5 7 2 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Карлос, мне нужна твоя футболка для Федерико», — сказал Фоньини. Алькарас ответил взаимностью.

Фото: скриншот из трансляции

Перед матчем с Алькарасом Фоньини признавался, что его сын – большой поклонник Алькараса. «Я сказал ему: «Не здоровайся с ним [Алькарасом], завтра он мой соперник». Сын на меня обиделся», — рассказывал Фабио.

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