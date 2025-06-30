Эмма Радукану уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2025
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Чемпионка US Open — 2021, 40-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг Уимблдона-2025. В первом круге она обыграла свою соотечественницу Мингэ Сюй (318-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 19:25 МСК
40
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
318
Мингэ Сюй
М. Сюй
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Радукану четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Сюй три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Далее Эмма Радукану встретится с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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