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Первый день Уимблдона-2025 стал самым жарким в истории турнира

Первый день Уимблдона-2025 стал самым жарким в истории турнира
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Первый день Уимблдона-2025 стал самым жарким стартовым днём в истории травяного турнира «Большого шлема», сообщает Tennis Channel.

30 июня 2025 года установило абсолютный рекорд – 32,3 градуса тепла. Предыдущий температурный рекорд первого дня Уимблдона был зафиксирован ещё в 2001 году, тогда столбик термометра поднялся до отметки 29,3 градуса тепла.

Отметим, что одному из зрителей стало плохо во время пятого сета матча пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса со 138-м номером мирового рейтинга итальянцем Фабио Фоньини в первом круге Уимблдона-2025. Поединок из-за этого прерывался.

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