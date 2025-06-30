Алькарасу понадобилось 33 матча, чтобы одержать 30 побед на траве. Это исторический рекорд

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас установил историческое достижение благодаря победе на старте Уимблдона-2025.

Для Алькараса эта победа – 30-я на траве. Карлосу понадобилось 33 матча, чтобы добиться такого результата. В Открытой эре (с 1968 года) ещё никому не удавалось победить в 30 матчах на траве, сыграв лишь 33, сообщает Opta Ace.

Теннисисты, быстрее всех одержавшие 30 побед на траве на уровне ATP (Открытая эра):

Карлос Алькарас (Испания) – 33 матча;

Род Лэйвер (Австралия) – 32 матча;

Тони Роч (Австралия) – 32 матча;

Борис Беккер (Германия) – 35 матчей;

Джон Макинрой (США) – 35 матчей.