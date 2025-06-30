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Алькарасу понадобилось 33 матча, чтобы одержать 30 побед на траве. Это исторический рекорд

Алькарасу понадобилось 33 матча, чтобы одержать 30 побед на траве. Это исторический рекорд
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас установил историческое достижение благодаря победе на старте Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:40 МСК
Фабио Фоньини
138
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 5 6 1
7 		6 5 7 2 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Для Алькараса эта победа – 30-я на траве. Карлосу понадобилось 33 матча, чтобы добиться такого результата. В Открытой эре (с 1968 года) ещё никому не удавалось победить в 30 матчах на траве, сыграв лишь 33, сообщает Opta Ace.

Теннисисты, быстрее всех одержавшие 30 побед на траве на уровне ATP (Открытая эра):

Карлос Алькарас (Испания) – 33 матча;
Род Лэйвер (Австралия) – 32 матча;
Тони Роч (Австралия) – 32 матча;
Борис Беккер (Германия) – 35 матчей;
Джон Макинрой (США) – 35 матчей.

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