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Андрей Рублёв – Ласло Джере, результат матча 30 июня 2025, счёт 3:1, 1-й круг Уимблдона

Андрей Рублёв с потерей сета вышел во второй круг Уимблдона-2025
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на Уимблдоне-2025.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 18:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 9 7 8
0 		6 5 7 11 6 6
             
Ласло Джере
60
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере

В матче первого круга Рублёв (14) со счётом 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6) обыграл 60-ю ракетку мира из Сербии Ласло Джере.

Встреча Рублёва с Джере продлилась 3 часа и 18 минут. В её рамках Андрей 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Ласло 13 эйсов, 12 двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта.

Рублёв закрыл этот матч с седьмого матчбола. На решающем тай-брейке Андрей ушёл со счёта 2:5.

Следующим соперником Рублёва на Уимблдоне станет 320-я ракетка мира из ЮАР Ллойд Джордж Харрис.

Сетка Уимблдона-2025 (м)
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