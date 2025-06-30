Андрей Рублёв с потерей сета вышел во второй круг Уимблдона-2025
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на Уимблдоне-2025.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 18:10 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 9
|7 8
|
|6 5
|7 11
|6 6
60
Ласло Джере
Л. Джере
В матче первого круга Рублёв (14) со счётом 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6) обыграл 60-ю ракетку мира из Сербии Ласло Джере.
Встреча Рублёва с Джере продлилась 3 часа и 18 минут. В её рамках Андрей 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Ласло 13 эйсов, 12 двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта.
Рублёв закрыл этот матч с седьмого матчбола. На решающем тай-брейке Андрей ушёл со счёта 2:5.
Следующим соперником Рублёва на Уимблдоне станет 320-я ракетка мира из ЮАР Ллойд Джордж Харрис.
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