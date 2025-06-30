Андрей Рублёв с потерей сета вышел во второй круг Уимблдона-2025

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на Уимблдоне-2025.

В матче первого круга Рублёв (14) со счётом 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6) обыграл 60-ю ракетку мира из Сербии Ласло Джере.

Встреча Рублёва с Джере продлилась 3 часа и 18 минут. В её рамках Андрей 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Ласло 13 эйсов, 12 двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта.

Рублёв закрыл этот матч с седьмого матчбола. На решающем тай-брейке Андрей ушёл со счёта 2:5.

Следующим соперником Рублёва на Уимблдоне станет 320-я ракетка мира из ЮАР Ллойд Джордж Харрис.