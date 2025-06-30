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Камилла Рахимова — Аои Ито, результат матча 30 июня, счёт 2:1, 1-й круг Уимблдона-2025

Камилла Рахимова вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Аои Ито
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80-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Японии Аои Ито (108-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
Камилла Рахимова
80
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 2
         
Аои Ито
108
Япония
Аои Ито
А. Ито

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Рахимова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Ито один эйс, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Далее Камилла Рахимова встретится с победительницей матча Жасмин Паолини (Италия) — Анастасия Севастова (Латвия).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдон-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдон-2025
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