Камилла Рахимова вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Аои Ито
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80-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Японии Аои Ито (108-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:3, 6:2.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
80
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
108
Аои Ито
А. Ито
Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Рахимова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Ито один эйс, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.
Далее Камилла Рахимова встретится с победительницей матча Жасмин Паолини (Италия) — Анастасия Севастова (Латвия).
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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