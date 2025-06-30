Жасмин Паолини вышла во второй круг Уимблдона-2025, где встретится с Камиллой Рахимовой

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла во второй круг Уимблдона-2025. В первом круге она обыграла латвийскую теннисистку Анастасию Севастову (402-я в рейтинге) со счётом 2:6, 6:3, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Паолини два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Севастовой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

Далее Жасмин Паолини встретится с российской теннисисткой Камиллой Рахимовой (80-я в рейтинге).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.