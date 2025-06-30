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Жасмин Паолини — Анастасия Севастова, результат матча 30 июня, счёт 2:1, 1-й круг Уимблдона-2025

Жасмин Паолини вышла во второй круг Уимблдона-2025, где встретится с Камиллой Рахимовой
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Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла во второй круг Уимблдона-2025. В первом круге она обыграла латвийскую теннисистку Анастасию Севастову (402-я в рейтинге) со счётом 2:6, 6:3, 6:2

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 19:50 МСК
Жасмин Паолини
5
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 2
         
Анастасия Севастова
402
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Паолини два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Севастовой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

Далее Жасмин Паолини встретится с российской теннисисткой Камиллой Рахимовой (80-я в рейтинге).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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