Алькарас выиграл 14 из 15 своих первых пятисетовиков. Лишь Виландер добивался подобного

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл 14 из 15 своих первых пятисетовых матчей в карьере.

14-ю победу в пятисетовом матче Алькарас одержал на старте Уимблдона-2025. В матче первого круга Алькарас (2) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1 обыграл 138-ю ракетку мира, 38-летнего итальянца Фабио Фоньини.

У Алькараса лучший показатель в Открытой эре (с 1968 года) наряду с семикратным чемпионом мэйджоров шведом Матсом Виландером по балансу побед и поражений (14-1) в своих первых 15 сыгранных пятисетовых матчах, сообщает Opta Ace.