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Алькарас выиграл 14 из 15 своих первых пятисетовиков. Лишь Виландер добивался подобного

Алькарас выиграл 14 из 15 своих первых пятисетовиков. Лишь Виландер добивался подобного
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл 14 из 15 своих первых пятисетовых матчей в карьере.

14-ю победу в пятисетовом матче Алькарас одержал на старте Уимблдона-2025. В матче первого круга Алькарас (2) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1 обыграл 138-ю ракетку мира, 38-летнего итальянца Фабио Фоньини.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:40 МСК
Фабио Фоньини
138
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 5 6 1
7 		6 5 7 2 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

У Алькараса лучший показатель в Открытой эре (с 1968 года) наряду с семикратным чемпионом мэйджоров шведом Матсом Виландером по балансу побед и поражений (14-1) в своих первых 15 сыгранных пятисетовых матчах, сообщает Opta Ace.

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