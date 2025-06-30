Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака — Талия Гибсон, результат матча 30 июня, счёт 2:0, 1-й круг Уимблдона-2025

Наоми Осака обыграла Талию Гибсон в первом круге Уимблдона-2025
Комментарии

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 56-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Австралии Талию Гибсон (126-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 20:25 МСК
Наоми Осака
53
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Талия Гибсон
126
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Осака четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Гибсон два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Далее Наоми Осака встретится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Материалы по теме
Камилла Рахимова вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Аои Ито
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android