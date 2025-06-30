Наоми Осака обыграла Талию Гибсон в первом круге Уимблдона-2025
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 56-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Австралии Талию Гибсон (126-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 20:25 МСК
53
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
126
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Осака четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Гибсон два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Далее Наоми Осака встретится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
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