Наоми Осака обыграла Талию Гибсон в первом круге Уимблдона-2025

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 56-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Австралии Талию Гибсон (126-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Осака четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Гибсон два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Далее Наоми Осака встретится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).