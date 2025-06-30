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38-летний Фоньини признался, что плакал в раздевалке после битвы с Алькарасом на Уимблдоне

38-летний Фоньини признался, что плакал в раздевалке после битвы с Алькарасом на Уимблдоне
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138-я ракетка мира, 38-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился эмоциями после поражения от пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в первом круге Уимблдона-2025. Встреча Алькараса (2) с Фоньини завершилась со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1 в пользу испанца, итальянец дал бой чемпиону.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:40 МСК
Фабио Фоньини
138
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 5 6 1
7 		6 5 7 2 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

– О чём ты думал, когда Карлос указал на тебя, попросив публику подарить аплодисменты?
– Честно говоря, я был очень эмоционален. Я плакал в раздевалке. Потому что не ожидал, что буду играть с ним пять сетов. Я приехал сюда с нулевыми ожиданиями. С тех пор как я начал этот год после борьбы с травмой, я играл очень плохо. Я не выигрывал много матчей… Нет лучшего способа находиться на этом корте, как играть с таким великолепным чемпионом, которого я очень уважаю, как и его команду, которую знаю очень-очень хорошо, — приводит слова Фоньини The Tennis Letter со ссылкой на пресс-конференцию.

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