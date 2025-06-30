Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович, результат мтача 30 июня, счёт 2:1, 1-й круг Уимблдона-2025

Анастасия Павлюченкова обыграла Айлу Томлянович в первом круге Уимблдона-2025
Комментарии

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она обыграла австралийку Айлу Томлянович (79-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 20:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Айла Томлянович
79
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В её рамках Павлюченкова пять раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Томлянович пять эйсов, пять двойных ошибок и четыре заработанных и реализованных брейк-пойнта.

Далее Анастасия Павлюченкова встретится с победительницей матча Эшлин Крюгер (США) — Мика Стойсавлевич (Великобритания).

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного разряда Уимблдона-2025
Материалы по теме
Камилла Рахимова вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Аои Ито
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android