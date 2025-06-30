Анастасия Павлюченкова обыграла Айлу Томлянович в первом круге Уимблдона-2025
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50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований она обыграла австралийку Айлу Томлянович (79-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 20:30 МСК
50
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
79
Айла Томлянович
А. Томлянович
Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В её рамках Павлюченкова пять раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Томлянович пять эйсов, пять двойных ошибок и четыре заработанных и реализованных брейк-пойнта.
Далее Анастасия Павлюченкова встретится с победительницей матча Эшлин Крюгер (США) — Мика Стойсавлевич (Великобритания).
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