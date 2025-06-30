Соболенко — о матче Синнера и Алькараса: не завидую тем, кому приходится играть 5 часов

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от мужского финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором испанец Карлос Алькарас со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) обыграл итальянца Янника Синнера.

– Как вам матч Синнера с Алькарасом в финале «Ролан Гаррос» — 2025?

– Я была рада видеть такой длинный и качественный матч. Для зрителей пять часов отличного тенниса – это потрясающе и весело. Но как теннисистка я не завидую тем, кому приходится играть пять часов. Мне сложно представить, сколько дней у них ушло на восстановление после такого безумного матча. Но это был невероятный матч, — приводит слова Соболенко The Tennis Letter со ссылкой на пресс-конференцию.