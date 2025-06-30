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Соболенко — о матче Синнера и Алькараса: не завидую тем, кому приходится играть 5 часов

Соболенко — о матче Синнера и Алькараса: не завидую тем, кому приходится играть 5 часов
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от мужского финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором испанец Карлос Алькарас со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) обыграл итальянца Янника Синнера.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

– Как вам матч Синнера с Алькарасом в финале «Ролан Гаррос» — 2025?
– Я была рада видеть такой длинный и качественный матч. Для зрителей пять часов отличного тенниса – это потрясающе и весело. Но как теннисистка я не завидую тем, кому приходится играть пять часов. Мне сложно представить, сколько дней у них ушло на восстановление после такого безумного матча. Но это был невероятный матч, — приводит слова Соболенко The Tennis Letter со ссылкой на пресс-конференцию.

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