Соболенко — о матче Синнера и Алькараса: не завидую тем, кому приходится играть 5 часов

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от мужского финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором испанец Карлос Алькарас со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) обыграл итальянца Янника Синнера.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
– Как вам матч Синнера с Алькарасом в финале «Ролан Гаррос» — 2025?
– Я была рада видеть такой длинный и качественный матч. Для зрителей пять часов отличного тенниса – это потрясающе и весело. Но как теннисистка я не завидую тем, кому приходится играть пять часов. Мне сложно представить, сколько дней у них ушло на восстановление после такого безумного матча. Но это был невероятный матч, — приводит слова Соболенко The Tennis Letter со ссылкой на пресс-конференцию.
- 30 июня 2025
-
23:00
-
22:36
-
22:29
-
22:22
-
22:22
-
22:03
-
22:01
-
21:48
-
21:46
-
21:34
-
21:29
-
21:27
-
21:14
-
21:03
-
21:01
-
20:51
-
20:51
-
20:43
-
20:36
-
20:19
-
20:13
-
19:59
-
19:54
-
19:47
-
19:41
-
19:32
-
19:26
-
19:10
-
19:02
-
18:58
-
18:55
-
18:42
-
18:28
-
18:22
-
18:16