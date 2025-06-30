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Маттео Берреттини – Камиль Майхшак, результат матча 30 июня 2025, счёт 2:3, 1-й круг Уимблдона

Маттео Берреттини проиграл 109-й ракетке мира в первом круге Уимблдона-2025
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Финалист 2021 года, 35-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини завершил выступление на Уимблдоне-2025.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 19:20 МСК
Маттео Берреттини
35
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		2 4 7 3
4 		6 6 5 6
             
Камиль Майхшак
109
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

В матче первого круга Берреттини (32) со счётом 6:4, 2:6, 4:6, 7:5, 3:6 проиграл 109-й ракетке мира из Польши Камилю Майхшаку.

Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 9 минут. В её рамках Берреттини 25 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Майхшака пять эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Следующим соперником Майхшака на Уимблдоне станет 89-я ракетка мира, 21-летний американец Итан Куинн.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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