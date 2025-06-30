Маттео Берреттини проиграл 109-й ракетке мира в первом круге Уимблдона-2025
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Финалист 2021 года, 35-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини завершил выступление на Уимблдоне-2025.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 19:20 МСК
35
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|2
|4
|7
|3
|
|6
|6
|5
|6
109
Камиль Майхшак
К. Майхшак
В матче первого круга Берреттини (32) со счётом 6:4, 2:6, 4:6, 7:5, 3:6 проиграл 109-й ракетке мира из Польши Камилю Майхшаку.
Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 9 минут. В её рамках Берреттини 25 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Майхшака пять эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Следующим соперником Майхшака на Уимблдоне станет 89-я ракетка мира, 21-летний американец Итан Куинн.
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