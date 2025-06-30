«В нормальных условиях победил бы его». Руне — о причинах поражения от Харри на Уимблдоне

Восьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал поражение на старте Уимблдона-2025. Он счётом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6 проиграл 143-й ракетке мира из Чили Николасу Харри (Q).
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«Я хорошо начал матч, играл хорошо. А вот в третьем сете мне немного не повезло. В четвёртом начал чувствовать колено, и мне оказали помощь. С этого момента больше не мог подавать и бить так, как в первых двух сетах. У меня это уже было, но прошло уже много времени с тех пор, как я чувствовал это, так что не знаю. Понимаю, что это такое, и особенно играя очень низко в траве, это может беспокоить эту область. Очевидно, не ожидал, что это вернётся. Посмотрим. Собираюсь проверить это сейчас с врачом и физиотерапевтом и принять решение. Это то, что у меня было раньше, так что нам нужно проверить это с врачами. В нормальных условиях я бы победил его в 9 случаях из 10 при всём уважении к Николасу. Конечно, сегодня мне пришлось нелегко с коленом, это было не очень хорошо», — сказал Руне на пресс-конференции.
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