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Паула Бадоса — Кэти Бултер, результат 30 июня, счёт 2:1, 1-й круг Уимблдона-2025

Паула Бадоса проиграла Кэти Бултер на старте Уимблдона-2025
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Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2025. В первом круге она проиграла британской теннисистке Кэти Бултер (43-я в рейтинге) со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 20:35 МСК
Паула Бадоса
9
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		3 6
         
Кэти Бултер
43
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. В её рамках Бадоса пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бултер шесть эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Далее Кэти Бултер встретится с Соланой Сьеррой из Аргентины.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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