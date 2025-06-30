Паула Бадоса проиграла Кэти Бултер на старте Уимблдона-2025
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Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2025. В первом круге она проиграла британской теннисистке Кэти Бултер (43-я в рейтинге) со счётом 2:6, 6:3, 4:6.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 20:35 МСК
9
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
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43
Кэти Бултер
К. Бултер
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. В её рамках Бадоса пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бултер шесть эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Далее Кэти Бултер встретится с Соланой Сьеррой из Аргентины.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
Комментарии
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