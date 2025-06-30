Паула Бадоса проиграла Кэти Бултер на старте Уимблдона-2025

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2025. В первом круге она проиграла британской теннисистке Кэти Бултер (43-я в рейтинге) со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. В её рамках Бадоса пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бултер шесть эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Далее Кэти Бултер встретится с Соланой Сьеррой из Аргентины.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.