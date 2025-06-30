Ник Кирьос замечен в боксе Наоми Осаки на Уимблдоне-2025

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос был замечен в боксе четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» японки Наоми Осаки во время её матча в первом круге Уимблдона-2025.

На старте соревнований 53-я ракетка мира Осака обыграла представительницу Австралии Талию Гибсон (126-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Фото: The Tennis Letter

Кирьос пропускает Уимблдон-2025 из-за очередной травмы. Ника не стали приглашать на работу комментатором во время травяного мэйджора.

Кирьос и Осака планируют сыграть в миксте US Open – 2025. Ник является клиентом спортивного агентства Осаки Evolve.

Далее на Уимблдоне-2025 Осака встретится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).