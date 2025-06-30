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Ник Кирьос замечен в боксе Наоми Осаки на Уимблдоне-2025

Ник Кирьос замечен в боксе Наоми Осаки на Уимблдоне-2025
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос был замечен в боксе четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» японки Наоми Осаки во время её матча в первом круге Уимблдона-2025.

На старте соревнований 53-я ракетка мира Осака обыграла представительницу Австралии Талию Гибсон (126-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 20:25 МСК
Наоми Осака
53
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Талия Гибсон
126
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон

Фото: The Tennis Letter

Кирьос пропускает Уимблдон-2025 из-за очередной травмы. Ника не стали приглашать на работу комментатором во время травяного мэйджора.

Кирьос и Осака планируют сыграть в миксте US Open – 2025. Ник является клиентом спортивного агентства Осаки Evolve.

Далее на Уимблдоне-2025 Осака встретится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

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