Ник Кирьос замечен в боксе Наоми Осаки на Уимблдоне-2025
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос был замечен в боксе четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» японки Наоми Осаки во время её матча в первом круге Уимблдона-2025.
На старте соревнований 53-я ракетка мира Осака обыграла представительницу Австралии Талию Гибсон (126-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 20:25 МСК
53
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
126
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Фото: The Tennis Letter
Кирьос пропускает Уимблдон-2025 из-за очередной травмы. Ника не стали приглашать на работу комментатором во время травяного мэйджора.
Кирьос и Осака планируют сыграть в миксте US Open – 2025. Ник является клиентом спортивного агентства Осаки Evolve.
Далее на Уимблдоне-2025 Осака встретится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
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