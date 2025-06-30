«Знаю, что она очень вынослива». Радукану — о будущем матче с Вондроушовой на Уимблдоне

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о предстоящей встрече второго круга на Уимблдоне-2025, где она сыграет с победительницей Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой из Чехии.
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— Она выиграла Берлин. На пути к титулу обыграла лучших теннисисток. Это сложный матч. Очевидно, что она выиграла Уимблдон. Потрясающий игрок на травяном корте и в целом. Думаю, это будет действительно сложный матч. Мне нужно сыграть очень хорошо, чтобы преодолеть барьер.
— Насколько хорошо вы знакомы с тем, как Маркета добивалась успеха в начале карьеры, как справлялась с давлением, а затем и с травмами? Видите ли вы какое-либо сходство между вами и ней?
— Помню, как в юности наблюдала за ней в финале Открытого чемпионата Франции. Там она тоже была молода. Всегда казалась намного выше и опережала меня. Она перенесла операцию на запястье, вернулась и выиграла Уимблдон, что невероятно. Она действительно очень талантливый игрок. Ранее в этом году мы играли в Абу-Даби. Знаю, что она очень вынослива, но очень сложно поддерживать этот высокий уровень после победы на турнирах «Большого шлема». Сейчас она набирает форму, — сказала Радукану на пресс-конференции.
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