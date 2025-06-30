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«Рад, что снова поделил с ним корт». Алькарас оценил победу над Фоньини на Уимблдоне

«Рад, что снова поделил с ним корт». Алькарас оценил победу над Фоньини на Уимблдоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над 38-летним итальянцем Фабио Фоньини (138-й в рейтинге). Встреча Алькараса с Фоньини завершилась со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1 в пользу испанца.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:40 МСК
Фабио Фоньини
138
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 5 6 1
7 		6 5 7 2 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«С самого начала я знал, что будет очень трудно играть против Фабио. Знаю, что это его последний год, и эти турниры — его последние, но это неважно: у него огромный талант. В каждом матче он способен показать свой лучший теннис, и сегодня был именно такой день. Очень горжусь тем, что сумел найти способ пройти дальше и дать себе шанс улучшить игру в следующем раунде.

Сказал ему, что очень уважаю его. Он лучший. Да, я очень его уважаю. Всё, чего он достиг в своей карьере, то, что он сделал сегодня. Мне нравится смотреть, как он играет. Я рад, что снова поделил с ним корт, раздевалку, этот турнир. Невероятно. Огромное уважение к Фабио», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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