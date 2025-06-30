«Рад, что снова поделил с ним корт». Алькарас оценил победу над Фоньини на Уимблдоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над 38-летним итальянцем Фабио Фоньини (138-й в рейтинге). Встреча Алькараса с Фоньини завершилась со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1 в пользу испанца.

«С самого начала я знал, что будет очень трудно играть против Фабио. Знаю, что это его последний год, и эти турниры — его последние, но это неважно: у него огромный талант. В каждом матче он способен показать свой лучший теннис, и сегодня был именно такой день. Очень горжусь тем, что сумел найти способ пройти дальше и дать себе шанс улучшить игру в следующем раунде.

Сказал ему, что очень уважаю его. Он лучший. Да, я очень его уважаю. Всё, чего он достиг в своей карьере, то, что он сделал сегодня. Мне нравится смотреть, как он играет. Я рад, что снова поделил с ним корт, раздевалку, этот турнир. Невероятно. Огромное уважение к Фабио», — сказал Алькарас на пресс-конференции.