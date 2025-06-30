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Андрей Рублёв, Уимблдон 2025: результаты матчей на 30 июня, следующий соперник, путь до титула

Андрей Рублёв, Уимблдон-2025: результаты матчей, следующий соперник, путь до титула
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат его первого поединка, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Андрея Рублёва на Уимблдоне-2025:

1-й круг. Андрей Рублёв (Россия, 14) – Ласло Джере (Сербия) – 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6).

Следующий матч Андрея Рублёва на Уимблдоне-2025:

2-й круг. Андрей Рублёв (Россия, 14) – Ллойд Джордж Харрис (ЮАР).

Потенциальный путь Андрея Рублёва к титулу:

3-й круг. Андрей Рублёв (Россия, 14) – Валентен Руае (Франция, Q).
1/8 финала. Андрей Рублёв (Россия, 14) – Карлос Алькарас (Испания, 2).
1/4 финала. Андрей Рублёв (Россия, 14) – Фрэнсис Тиафо (США, 12).
Полуфинал. Андрей Рублёв (Россия, 14) – Александр Зверев (Германия, 3).
Финал. Андрей Рублёв (Россия, 14) – Янник Синнер (Италия, 1).

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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