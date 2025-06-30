Уимблдон-2025, женщины: результаты игрового дня 30 июня

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Сегодня, 30 июня, на травяных кортах Лондона (Великобритания) стартовал Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее интересных матчей первого игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, первый круг. Частичные результаты 30 июня:

Анна Бондарь (Венгрия) — Элина Свитолина (Украина) — 3:6, 1:6.

Сонай Картал (Великобритания) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:5, 2:6, 6:2.

Виктория Томова (Болгария) — Онс Жабер (Тунис) — 7:6 (7:5), 2:0 (Rt).

Арина Соболенко — Карсон Брэнстин (Канада) — 6:1, 7:5.

Варвара Грачёва (Франция) — Александра Саснович (Беларусь) — 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Мэдисон Киз (США) — 7:6 (7:4), 5:7, 5:7.

Диана Шнайдер (Россия) — Моюка Утидзима (Япония) — 7:6 (7:5), 6:3.

Камилла Рахимова (Россия) — Аои Ито (Япония) — 5:7, 6:3, 6:2.

Жасмин Паолини (Италия) — Анастасия Севастова (Латвия) — 2:6, 6:3, 6:2.

Паула Бадоса (Испания) — Кэти Бултер (Великобритания) — 2:6, 6:3, 4:6.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:2.

Эмма Радукану (Великобритания) — Мингэ Сюй (Великобритания) — 6:3, 6:3.

Наоми Осака (Япония) — Талия Гибсон (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:4).

Юлия Путинцева (Казахстан) — Аманда Анисимова (США) — 0:6, 0:6.